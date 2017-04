Rems-Murr | Samstag, 22. April 2017 Samstag, 22. April 2017

Alfdorfer Messe eröffnet

Fotos: Gerhard Nesper

Im Innen– und Außenbereich der Sporthalle veranstaltet der Alfdorfer Gewerbe– und Handelsverein am Samstag und Sonntag seine Messetage. An insgesamt dreißig Ständen erwartete die zahlreichen Besucher kompetente Beratung und Vorführungen aller Art durch ausgesuchte Aussteller. Geöffnet ist am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Am Stand der Gemeinde wurde über Radfahren und Wandern auf dem Limes– und dem Mühlenwanderweg, über historische Mahl– und Sägemühlen, über Nordic-​Walking-​Routen, Badeseen, Planwagenfahrten und vieles mehr informiert. Die evangelische Heimstiftung Haubenwasen aus Pfahlbronn stellte ihre Angebote im Bereich Betreuung und Pflege sowie die Selbständigkeit und Lebensfreude im Alter vor. Bei Heide Sauter im Alfdorfer Blumenstüble wurden Blumen, Pflanzen und Dekoartikel aller Art für Haus und Garten ausgestellt.Ein Querschnitt durch Alfdorfer Betriebe.