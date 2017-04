Blaulicht | Samstag, 22. April 2017 Samstag, 22. April 2017

Zwei Unfälle nacheinander

Zwischen dem Kreisverkehr Verteiler Ost und dem Kreisverkehr Buchauffahrt fuhr ein 79 -​Jähriger mit seinem VW-​Polo am Freitag gegen 17 Uhr in den fließenden Verkehr der L 1161 ein. Hierbei übersah er eine 65 -​jährige Renault-​Lenkerin und es kam zur Kollision.

Beim anschließenden Rangieren an der Unfallstelle touchierte der Polo-​Fahrer einen weiteren vorbeifahrenden VW-​Bus eines-​Jährigen. Doppeltes Pech also für den Polofahrer. Insgesamt verursachte er einen Sachschaden in Höhe vonEuro.