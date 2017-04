2:2 zwischen Bettringen und Hofherrnweiler

Sport | Sonntag, 23. April 2017 Sonntag, 23. April 2017

Beide Mannschaften haben einmal geführt, doch der jeweilige Vorsprung konnte nicht verteidigt werden. In einem Ostalbderby auf spielerisch überschaubarem Niveau drehte der Gast aus Hofherrnweiler die 1 : 0 -Führung der SG Bettringen in einen 2 : 1 -Halbzeitvorsprung um. Doch die Bettringer kamen durch einen Hartmann-​Freistoß noch zum gerechten 2 : 2 -Ausgleich.

Beide Mannschaften waren von Anfang an bemüht, zielstrebig nach vorne zu spielen, taten sich aber schwer, weil beide Abwehrreihen stabil standen. So spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab, wo man sich verbissene Zweikämpfe lieferte. Den ersten Abschluss hatte die TSG aus Hofherrnweiler zu verzeichnen, der Flachschuss von Jeton Avduli ging nach acht Minuten aber neben das Tor der SG Bettringen. Die kam in der. Minute zu ihrer ersten nennenswerten Offensivaktion – und konnte per Standard prompt in Führung gehen. Eine Freistoßvorlage von Lukas Hartmann konnte Bastian Härter mit dem Hinterkopf zumins lange Eck einköpfen. Mehr dazu in der RZ vom. April.