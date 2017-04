Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 23. April 2017 Sonntag, 23. April 2017

Blütenfest im Landschaftspark „Himmelsgarten“

Fotos: bt

Blütenfest im Himmelsgarten: Die dort das ganze Jahr über ehrenamtlich engagierten Vereine hatten sich allesamt zum Thema Passendes einfallen lassen, und die Besucherinnen und Besucher dankten es ihnen mit lächelnden Gesichtern und großem Appetit. Das war ein Trubel am Sonntag Nachmittag wie zu besten Gartenschau-​Zeiten.

Dutzende Kinder suchten in einem Berg Posidonienschiefer Versteinerungen und fanden als glänzendes Highlight den einen oder anderen Halbedelstein – zur Feier des Blütenfestes hatten Sponsoren eineinhalb Kilo Bergkristall, Amethyste und ähnliches unter die grauen Steine aus Holzmaden gemischt. Nebenan trieben mit lachendem Nachwuchs bestückte Flöße übers Wasser, wieder andere andere nahmen an der Streuobstrallye teil oder vergnügten sich im Klettergarten oder beim Spielgolf. Für die Erwachsenen war natürlich auch einiges geboten. Die einen informierten sich über Frostschäden und suchten Hilfe beim Entwickeln eines „Grünen Daumens“, die anderen interessierten sich für den entstehenden Urweltgarten oder das Schnapsbrennen. Mehr in der Rems-​Zeitung vom. April.