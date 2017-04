Ostalb | Sonntag, 23. April 2017 Sonntag, 23. April 2017

Großputzete der Schelmenklinge

Fotos: msi

Viele ehrenamtliche Helfer der Ortsgruppe Lorch des Schwäbischer Albverein waren am Werk bei der großen Putzaktion am Samstag in der Lorcher Schelmenklinge.

Gummistiefel oder derbes Schuhwerk dazu Hosen und Jacken, die Wasser und Schmutz trotzten, Arbeitshandschuhe und große Rechen oder Schubkarren — so sah die Grundausrüstung der Helfer der Bachputzete aus. Die Lorcher Schelmenklinge, das beliebte Ausflugsziel und malerisches Kleinod, musste wie in jedem Jahr vor Saisoneröffnung auf Vordermann gebracht werden. Rundfreiwillige Helferinnen und Helfer waren dazu dem Ruf von Gunther Belser vom Schwäbischen Albverein, Ortsgruppe Lorch, gefolgt und packten im Bachlauf und auf den Wegen mit an.