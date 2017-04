Schwäbisch Gmünd | Montag, 24. April 2017 Montag, 24. April 2017

Bürgerprojekt Fein-​Halle Bargau: Unschönes Nachspiel

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Die von einem enormen Spenden– und Ehrenamtseinsatz begleitete Erweiterung und Modernisierung der Fein-​Halle in Bargau hat ein unschönes Nachspiel, das nun sogar juristisch gewürdigt werden soll.

Es gibt nicht nur hinter den Kulissen, sondern zunehmend auch öffentlich einen heftigen Streit zwischen den Machern vor Ort und der Stadtverwaltung. Im Kern geht es um eine Mängelliste, die von den Verantwortlichen des städtischen Bauamts anlässlich der Abnahme nach Beendigung der Großbaumaßnahme erstellt worden war. Vor allem Architekt Gerhard Rieg sieht sich nun mit dem Vorwurf konfrontiert, dass eine ganze Reihe von Gewerken nicht sachgerecht und nach Vorschrift realisiert worden seien. Rieg bedauert, dass die Stadtverwaltung ehrenamtliche Leistungen der Bürger mit Füßen trete. Die Stadtverwaltung betont, dass sich die Kontroverse keinesfalls gegen das Ehrenamt richte, das in Bargau Enormes gleistet habe. Die Fehler seien einzig und allein dem Architekten zuzuschreiben. Eine gerichtliche Auseinandersetzung zeichnet sich ab. Mehr zu diesem unangenehmen Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.