Montag, 24. April 2017

Trotz der 30 : 37 -Niederlage in Lustnau ist der TV Wetzgau II zufrieden



Foto: edk

Die Oberligamannschaft des TV Wetzgau II konnte gegen den TSV Lustnau lediglich vier Gerätepunkte gutmachen. Der TSV Lustnau ging mithilfe ihrer zwei Schweizer Juniorenturner als klarer Favorit in den letzten Saisonwettkampf.

Bereits am Boden wurde klar, dass dies ein spannender Wettkampf wird. Beide Mannschaften leisteten sich kaum Fehler. Lediglich Frederik Knaus musste einen Sturz hinnehmen und gab somit vier Scorepoints ab. Auch Samuel Oppold musste gegen seinen starken Kontrahenten einen Punkt abgeben. Julius Riedel dagegen konnte mit einer bundesligareifen Übung drei Zähler einfahren und so das Geräteergebnis aufverkürzen. Am Pauschenpferd zeigten die Wetzgauer wieder ihre volle Stärke. Trotz kleinerer Fehler ging dieses Zittergerät mitan den TVW II. Einzig Pferd-​Ass Simon Kuntner musste hier dem Schweizer Juniorennationalturner Fabian Bischofberger vier Punkte überlassen. Auch an den Ringen blieb es spannend. Ohne den „Herrn der Ringe“ des TV Wetzgau Johannes Müller, welcher an einer Bizeps-​Verletzung leidet, konnte die junge Gmünder Mannschaft lediglich dagegenhalten und einen Gerätestand vonsichern. Zur Halbzeit führte der TVW II mitPunkten. Wie auch an den Ringen musste Wetzgau am Sprung mitFedern lassen.Mehr in der RZ am. April.