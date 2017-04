Blaulicht | Montag, 24. April 2017 Montag, 24. April 2017

Unfall B 29 : Motorradfahrer verletzt

Galerie (1 Bild)

Foto: str

Am Montagmorgen ereignete sich an der Einfahrt Lorch-​Ost in die Bundesstraße 29 ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer Verletzungen zuzog. Die Fahrerin eines Ford Fiesta war von hinten auf das Motorrad aufgeprallt.

37

10000

Gegen sieben Uhr fuhren ein Motorrad und ein Pkw hintereinander in Richtung Schwäbisch Gmünd in die Bundesstraße ein. Noch auf dem Beschleunigungsstreifen fuhr dieJahre alte Fahrerin eines Ford Fiestas auf das vor ihr fahrende Motorrad Suzuki auf. Bei ihrer ersten Befragung gab sie an, das Motorrad erst durch den Aufprall wahrgenommen zu haben, zuvor war es in der tiefstehenden Sonne komplett untergegangen. Der Motorradfahrer wurde beim Aufprall verletzt und anschließend durch den alarmierten Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt. Über die Schwere der Verletzungen liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. An den Unfallfahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zusammen rundEuro. Der rechte Fahrstreifen war durch die Unfallaufnahme blockiert. Der Verkehr musste komplett über den linken Fahrstreifen laufen, wodurch sich aus Richtung Stuttgart ein leichter Rückstau ergab.