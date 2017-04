Rems-Murr | Dienstag, 25. April 2017 Dienstag, 25. April 2017

Alfdorf: Dringend notwendige Sanierung der Landesstraße erfolgt

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Zeitgleich erfolgen am nördlichen Ortsende von Alfdorf ab sofort zwei Maßnahmen: Der Bau eines Kreisverkehrs für die Erschließung des Baugebiets und die Sanierung der Landesstraße.

Viele Jahre hat sich die Gemeinde Alfdorf für die Sanierung der Straße zwischen Alfdorf und Kapf eingesetzt; die Freude darüber, dass diese nun endlich in Angriff genommen wird, war auch am Dienstagmittag wieder spürbar, als der Spatenstich für den Kreisverkehr am nördlichen Ortsende bevorstand. Warum die ungeliebte Vollsperrung auch mit Vorteilen verbunden ist, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.