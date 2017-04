Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 25. April 2017 Dienstag, 25. April 2017

Allgemeinbildende Gymnasien: Abitur hat begonnen

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rogy, rw

Die Abiturienten an den beruflichen Gymnasien können erst einmal Luft holen, für sie endete mit dem Deutsch– Abi der schriftliche Teil. Für die Schüler der allgemeinbildenden Gymnasien begann das Abitur.

266

101

75

90

34

30

448

26

Es ist immer noch eine wichtige Station im Leben, auch in Zeiten, in denen fast die Hälfte eines Jahrgangs die Reifeprüfung hinter sich bringt, und jenseits der Diskussion um die Vergleichbarkeit von Notendurchschnitten und deren Veränderung im Laufe von Jahrzehnten. Das Abitur ist noch immer die Eintrittskarte in die Hochschulen und ebnet den Weg zu einem höheren Einkommen.Prüflinge sind es heuer im Berufsschulzentrum –am Wirtschaftsgymnasium,an der Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule undam Technischen Gymnasium. Für sie sowie für dieSchüler der privaten Pro Genius-​Beruflichen Schule und die vier Abiturienten an der Schule für Hörgeschädigte St. Josef begann das Abitur schon am. März.Schülerinnen und Schüler legen das Abitur an den allgemeinbildenden Gymnasien in und um Schwäbisch Gmünd ab. Mehr über die Deutsch-​Themen in der RZ vom. April.