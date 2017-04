Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 25. April 2017 Dienstag, 25. April 2017

Betriebsversammlung bei Bosch AS

Galerie (2 Bilder)

Foto: bt

Die Betriebsviebsversammung der Robert Bosch Automotive Steering GmbH in Gmünd wurde am Dienstag auf den Gügling und in die Lorcher Straße übertragen. Roland Hamm, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Gmünd und Aalen, Alessandro Lieb und Harald Brenner für den Betriebsrat sowie Hüseyin Ekinci für den Vertrauenskörper stellten die Ergebnisse der jüngsten Verhandlungen vor.

26

Mit dem in harten, aber fair genannten Verhandlungen erzielten Kompromiss habe die Arbeitnehmerseite wichtige Ziele erreicht. Hamm berichtet von „hoher Zustimmung“ in der Versammlung. Werkleiter Robert Schildmacher gab aus seiner Sicht eine Bewertung der Vorgänge ab – dass er sich in der vergangenen Woche der Kundgebung gestellt hatte, wird gewürdigt. Schildmacher forderte die Beschäftigten auf, gemeinsam an der Umsetzung mitzuarbeiten.Im Anschluss gab es eine Mitgliederversammlung der IG Metall. Hier gab es, so berichtet Hamm, „eine Handvoll kritischer Beiträge“ insbesondere zum Personalabbau. Die RZ berichtet am.April