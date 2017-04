Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 25. April 2017 Dienstag, 25. April 2017

OB-​Kandidaten stellen sich vor und beantworten Fragen

Foto: hs

Der Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd war am Dienstagabend mit etwa 300 Interessierten halb voll, als sich die beiden Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters von Gmünd, Amtsinhaber Richard Arnold und sein Kontrahent Rudolf M. Scheffold, vorstellten und anschließend Fragen aus dem Publikum beantworteten.

Lange Zeit hatte es ja so ausgesehen, als ob der amtierende Oberbürgermeister der einzige Kandidat bleiben würde. Eine Bewerbung (Albert Seitzer) wurde dann nicht zugelassen, weil die notwendigen Unterstützerstimmen gefehlt haben, ehe Rudolf Scheffold kurz vor Schluss noch seinen Hut in den Ring warf. Die Gmünderinnen und Gmünder müssen nun also am. Mai entscheiden, ob sie Richard Arnold das Vertrauen erneut schenken, oder seinen Herausforderer für die bessere Wahl halten.