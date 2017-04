Sport | Dienstag, 25. April 2017 Dienstag, 25. April 2017

Sven Strähle will beim Bike the Rock in die Top Ten

Seit zehn Jahren sitzt er für Rennen auf dem Mountainbike und hat vor zwei Jahren mit dem dritten Platz bei den Deutschen U-​ 23 -​Meisterschafen den bisher größten Erfolg gefeiert. Sven Strähle aus Böbingen ist weltweit mit seinem Bike unterwegs, freut sich nun aber auf sein Heimspiel am Sonntag beim Bike the Rock in Heubach.

Genau dort, unter dem Rosenstein und quasi vor der Haustüre, hat seine Radsportkarriere angefangen. Schon als Kind nahm Sven Strähle am Bike the Rock teil, sein erstes Rennen bestritt er in der U-​-​Klasse. Doch dann passierte das, was sich in dieser Sportart nicht verhindern lässt. „Ich bin irgendwann einmal gestürzt“, schildert Sven Strähle eine prägende Kindheitserinnerung, „und war dann beleidigt.“Trotzig machte der Böbinger zunächst einmal einen Bogen um das große Mountainbike-​Festival in Heubach und wollte lieber woanders ein Rennen fahren. Dies geschah beim damaligen Schwaben-​Cup und heutigen Alb-​Gold-​Juniors-​Cup, der mittlerweile auch in seiner Heimat Böbingen ausgetragen wird. „So bin ich zu den ersten Rennen gekommen und habe immer mehr Spaß daran gefunden“, erzählt der-​Jährige. Das mit dem Spaß haben sei so eine Sache. Zum Spaß haben gehört auch dazu, sich selbst zu quälen und an das körperliche wie konditionelle Maximum zu gehen. Mehr dazu in der RZ vom. April.