Ostalb | Mittwoch, 26. April 2017 Mittwoch, 26. April 2017

Benzwiesen: Gemeinderat Mutlangen beschließt Bauplatzpreise fürs neue Wohngebiet

Galerie (2 Bilder)

Fotos: bt

Vor allem ein Tagesordnungspunkt war am Dienstag in Mutlangen von Interesse: Die Festlegung der Quadratmeterpreise fürs Baugebiet Benzwiesen. Wie ist Ehrenamt zu würdigen, welche Aufwandsentschädigung ist angemessen – im Gemeinderat gab es auch dazu eine interessante Debatte.

Das Büro Lange aus Gmünd wird mit der Durchführung der Vermessungsarbeiten der „Benzwiesen“ beauftragt – in der Vergangenheit gab es an dieser Zusammenarbeit nie etwas auszusetzen. Der Quadratmeterpreis wurde mit Blick auf das Gebiet Talblick, für das vor zwei Jahren zwischenundEuro verlangt worden war, einheitlich aufEuro festgelegt; zusätzlich ist eine Pauschale vonEuro für die bei der Erschließung hergestellten Grundstücksanschlüsse für Entwässerung und Wasserversorgung zu zahlen. Mehr dazu in der Rems-​Zeitung vom. April. Ebenso über den Antrag eines Gemeinderatsmitglieds, die Aufwandsentschädigungen zu erhöhen. Im Vergleich mit Umlandgemeinden zeigt sich, dass die aktuellen Erstattungssätze der Gemeinde bereits weit oben anzusiedeln sind.