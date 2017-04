Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 26. April 2017 Mittwoch, 26. April 2017

Eltern-​Kind-​Spielgruppe in neu gestalteten Räumlichkeiten

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Das Konzept der Montessori-​Eltern-​Kind-​Spielgruppe in der Hardtstraße 114 hat sich bewährt; nach kurzer Pause geht es in neu gestalteten Räumlichkeiten und mit einer neuen Gruppenleiterin am 3 . Mai weiter.

Ein kurzer Blick in das Zimmer der Spielgruppe genügt, um zu erahnen, worauf es hier ankommt. Angefangen von der kleinen Malecke, über den Kaufladen bis hin zu den Regalen – alles ist geordnet, nichts im Überfluss vorhanden.Dazu passend das von Barbara Mori, zweite Vorsitzende der Montessori-​Initiative, formulierte Ziel der Montessori-​Pädagogik. Was genau sie gesagt hat und weshalb es auch der Volkshochschule ein Anliegen ist, die Eltern-​Kind-​Spielgruppe zu unterstützen, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.