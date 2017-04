Kultur | Mittwoch, 26. April 2017 Mittwoch, 26. April 2017

Prediger: Rettende Spritzen für Barockdecke

Man wird nichts mehr davon sehen: Die Reste von Stuckdecken im Prediger, wiederentdeckt bei den laufenden Umbauarbeiten, verschwinden erneut hinter einer Decke, doch sie bleiben erhalten.

Zuvor werden sie von einer Restauratorin gesichert.Die barocken Stuckdecken kam zum Vorschein, als im Februar die Vorbereitungen für den anlaufenden Bauabschnitt begannen. Im ersten Stock, im Westflügel neben dem Festsaal, werden die Räume umgebaut als Stuhl– und Tischlager und Küche. Zum ersten Mal seit dem Umbau des Predigers zum Kulturzentrum in den frühener-​Jahren war die Originaldecke wieder zu sehen – vielmehr das, was davon übrigblieb, als Stahlträger eingezogen wurden. Die Fragmente und Flächen werden mit Mörtelspritzen gefestigt. Mehr darüber in der RZ vom. April.