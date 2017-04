Ostalb | Mittwoch, 26. April 2017 Mittwoch, 26. April 2017

Tipps: Wohin am Wochenende?

Galerie (1 Bild)

Grafik: Rems-Zeitung

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder Tipps für Veranstaltungen am Wochenende in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

30

79

11

15

30

27

Unsere Tipps führen diesmal in Richtung, Schorndorf, Mainhardt, Heidenheim und Göppingen. Unter anderem findet in Schorndorf am Sonntag,. April, der achte BDS-​Altstadtlauf statt.Erst– und Zweitklässler der Künkelinschule laufen beim Sponsorenlauf mit. Und das für einen guten Zweck. Start ist umUhr. Vor dem Sponsorenlauf am Nachmittag (Uhr) finden zahlreiche sportliche Läufe statt. Mehr darüber und weitere Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. April.