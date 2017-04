Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 27. April 2017 Donnerstag, 27. April 2017

Campusmuseum: Frischer Schwung mit neuer Ausstellung

Schüler des Landesgymnasiums bringen zusammen mit Geschichtslehrer Fabian Heese aktuell wieder frischen Schwung in das Campusmuseum im Gmünder Unipark. Am Samstag wird dort eine neue Ausstellung eröffnet.

Auch im Zusammenhang mit einem Geschichtspfad, bestehend aus reichbebilderten Infotafeln stellt das Campusmuseum sozusagen das Gedächtnis der wechselvollen Historie der früheren Bismarckkaserne dar. Mithin lebt dort auch die Erinnerung an die Garnisonsstadt insgesamt, vor allem natürlich an jene Tage, die von Gmünd und Mutlangen aus in dener-​Jahren die Welt bewegten. Hier befand sich die Zentrale des Pershing-​Atomraketenkommandos der US-​Armee, Kernstück des damaligen Nato-​Nachrüstungsbeschlusses. Deshalb wurden Gmünd und Mutlangen auch zu Symbolorten der Friedensbewegung.Vor allem an dieses Kapitel der Weltgeschichte erinnert das Campusmuseum, das vor fünf Jahren eingerichtet wurde. Dieser Tage waren sogar interessierte Fachbesucher aus der Schweiz zu Gast (unser Bild). Jetzt gibt es fürs Campusmuseum frischen Schwung, weil geschichtsinteressierte Jugendliche aus dem dort angesiedelten Landesgymnasium gemeinsm mit dem Archiv Osten eine neue Ausstellung gestaltet haben: „Zwischen Vertreibung und Integration — Die Geschichte der Heimatvertriebenen in Schwäbisch Gmünd“ wird am Samstag,. April, umUhr im Campusmuseum eröffnet.