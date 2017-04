Sport | Donnerstag, 27. April 2017 Donnerstag, 27. April 2017

Joachim Saam übernimmt Traineramt beim Volleyball-​Regionalligisten DJK Gmünd

Joachim Saam wird in der nächsten Saison zusammen mit dem bisherigen Co-​Trainer der DJK Gmünd, Hannes Bosch, die erste Damenmannschaft in der Regionalliga übernehmen.

Joachim Saam hat langjährige Erfahrung als Spieler und Trainer, unter anderem spielte er früher in Frankfurt und war zuletzt auch bei den Schmetterlingen der DJK Gmünd, also in der erfolgreichen Mixed-​Mannschaft, aktiv dabei. „Nach einer zweijährigen Pause wird er jetzt wieder hochmotiviert ins Trainergeschäft einsteigen“, sagt DJK-​Abteilungsleiter Klaus-​Jürgen Roos und ergänzt: „Er ist ein Sportwissenschaftler mit Diplom im Bereich Volleyball und hatte die B-​Lizenz. Zusammen mit Hannes Bosch wird er unsere junge Mannschaft nun übernehmen, um weitere Jugendspielerinnen in der Regionalliga einzubauen und den fünften Platz vielleicht zu übertreffen.“Mehr in der RZ am. April.