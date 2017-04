Ostalb | Donnerstag, 27. April 2017 Donnerstag, 27. April 2017

Netto-​Markt für Spraitbach:

Punkt für Punkt widerlegte oder relativierte Planer René Hoffmann im Spraitbacher Gemeinderat die Einwände gegen Hofwiesen-​Süd, die von Behörden aber auch aus der Mitte der Bevölkerung eingegangen waren. Letztendlich wurde die Satzung mit großer Mehrheit beschlossen. An Spraitbachs Ortseingang entsteht ein Netto-​Markt mit Café und Backwarenverkauf.

Gemeinderätin Doris Kurz machte von Anfang an deutlich, dass sie diese Planung nicht mitträgt. Erich Pommerenke, der gestern Bürgermeister Ulrich Baum vertrat, erklärte freilich, in diesem Stadium der Planung gehe es nicht mehr darum, das ganze Projekt in Frage zu stellen, lediglich Änderungen seien noch möglich. Eine Teilbaugenehmigung könne erteilt werden, sobald die Planreife erreicht werde; dies sei hier der Fall; deshalb sei es rechtens, dass bereits mit Erdarbeiten begonnen wurde, so erfuhr Doris Kurz auf eine weitere Anfrage. Sie und Martin Strobel stimmten generell gegen Satzungsbeschluss und damit gegen das Netto-​Vorhaben. Diskutiert wurde auch darüber, warum sich die ursprünglichen Wohnbebauungspläne für die Nachbarschaft des künftigen Marktes zerschlagen haben. Mehr in der Rems-​Zeitung vom. April.