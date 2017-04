Blaulicht | Freitag, 28. April 2017 Freitag, 28. April 2017

BMW prallt gegen Pkw und Haus — Unfallflucht

Gegen 11 . 30 Uhr ereignete sich am Freitag in der Ortsdurchfahrt des Lorcher Teilortes Bruck ein Verkehrsunfall, bei dem nach hohem Fremdschaden der Unfallverursacher flüchtete.

Wie bislang ermittelt werden konnte, befuhr ein Pkw BMW die Landesstraßevon Lorch kommend in Richtung Alfdorf. Am Ortsbeginn von Bruck geriet der BMW wohl ins Schleudern und prallte rückwärts mit großer Wucht gegen einen geparkten Pkw. An diesem entstand dabei ein Schaden von rundEuro. Zudem wurde ein Haus beschädigt, hier entstand ein Riss in der Fassade. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Laut Zeugen handelt es sich beim flüchtenden Fahrzeug um einen grauer BMW der Dreierreihe mit SHA-​Kennzeichen. Der BMW muss einen offensichtlichen Heckschaden haben, er verließ die Unfallstelle mit offenstehendem Kofferraumdeckel. Im Fahrzeug saßen vermutlich zwei Männer. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt Hinweise zum gesuchten Fahrzeug unter Telefon/​entgegen.