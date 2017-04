Schwäbisch Gmünd | Freitag, 28. April 2017 Freitag, 28. April 2017

Entwicklungsminister Gerd Müller in Gmünd

Foto: rw

„Wir brauchen einen Paradigmenwechsel“, schrieb Gerd Müller ins Goldene Buch des Schönblicks. Natürlich trug er sich auch ins Goldene Buch der Stadt Schwäbisch Gmünd ein, OB Richard Arnold hatte eigens die Amtskette zum Empfang angelegt.

Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und CSU-​Bundestagsabgeordnete besuchte die Stadt: Eröffnung einer Reihe von Besuchen hochrangiger Politiker der Union in den nächsten Monaten, „wir müssen in die Gänge kommen“, sagte MdB Norbert Barthle im gut besuchten Saal im Schönblick-​Forum mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl.Norbert Barthle erinnerte an den Zustrom von Flüchtlingen. „Einzig wirksam ist es, dorthin zu gehen, wo die Menschen herkommen.“ Gerd Müller packe seine Aufgabe als Entwicklungsminister an „wie noch keiner seiner Vorgänger, mit Herzblut und Durchsetzungskraft.“ Mehr darüber in der RZ vom. April