Freitag, 28. April 2017

Erster Spatenstich für den „Park am alten Bahndamm“ in Böbingen

„Herzblut“ ist für Bürgermeister Jürgen Stempfle ein ganz wichtiger Faktor fürs Gelingen des „Parks am alten Bahndamm“, der am Donnerstag offiziell auf den Weg gebracht wurde. Heutzutage einen Bürgerpark neu anzulegen, das sei schon etwas Besonderes.

Großflächige Erdarbeiten im Auebereich sind derzeit eher trister Anblick. Stempfle sieht weiter, blickt auf die Bäume, die erst inJahren in all ihrer Schönheit zu sehen sein werden: Was hier entstehe, müsse wachsen, buchstäblich, sei aber zweifellos langfristige Investition in die Zukunft der Gemeinde. Uwe Winkow und Karl Degendorfer werden das Projekt dokumentieren.Die Idee einer Verbindung von Alt-​Oberböbingen mit der Ortsmitte, die gleichzeitig grüne Lunge und generationenverbindende Ortsaufwertung ist, entstand noch vor Stempfles Zeit aus dem Gemeindeentwicklungskonzept. Erst durch die interkommunale Gartenschau aber sah die Gemeinde eine Chance, diesen Traum vom Bürgerpark wahr werden zu lassen und entwickelte abdie jetzige Planung aus einer ganzen Reihe von Bürgerbeteiligungen heraus. Als „konzentrierte Umsetzung von Entwicklungsmaßnahmen im Ort“ wird dieses Projekt auch vom Land bewertet: Aus dem Entwicklungsprogramm Länderlicher Raum ELR gibt esEuro, das ist die Höchstförderung. Das Projekt „Natur in Stadt und Land“ steuert weitereEuro bei. Die Kosten betragen insgesamt rundMillionen Euro, zusätzlich schlägt der Grunderwerb mitEuro zu Buche. Es entsteht ein Bürgerpark mit Aktivitätsbereich – Spiel– und Sportmöglichkeiten vor allem für Kinder, Jugendliche und für Familien – und der Seniorenpark mit Ruhezonen, spirituellen Bereiche, altersgerechten Sportanlagen und Demenzbereichen. Mehr zum Projekt und zum Baubeginn in der RZ vom. April.