Schwäbisch Gmünd | Freitag, 28. April 2017 Freitag, 28. April 2017

Gmünder Tunnel: Großübung der Rettungskräfte

Galerie (14 Bilder)

Fotos: rw

„Wir müssen einfach gewappnet sein“, sagen Karlheinz Schilling und Eberhard Funk, der Einsatzleiter und Rotkreuzbeauftragte.

Am TunnelbautenDRKler und Malteser aus dem ganzen Ostalbkreis einen großen Behandlungsplatz auf.Es war eine organisatorische Übung des Katastrophenschutzes, die am westlichen Tunnelportal stattfand. Fahrzeuge des Katastrophenschutzes von Bund und Land, beispielsweise ein „Gerätewagen Sanität“, eine rollende Apotheke, wurden dabei eingesetzt. Auf der Rampe bauten die Einsatzkräfte binnen einer guten halben Stunde einen „BHP“ auf – das Kürzel steht für einen Behandlungsplatz, an demVerletzte pro Stunde erstversorgt werden können. Die Übung fand ohne angenommene Patienten statt. Mehr über die Übung in der RZ vom. April.