Ostalb | Freitag, 28. April 2017 Freitag, 28. April 2017

Ortsumfahrung Mögglingen: Großbaustelle Lautertalbrücke

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Nach der fast schon vollendeten Hermansfeldbrücke im Osten Mögglingens laufen nun auch die Bauarbeiten für die Lautertalbrücke im Norden der Gemeinde auf Hochtouren.

270

29

30

67

29

Beide Projekte gehören zu den aufwändigsten Bausteinen für die zukünftige Ortsumfahrung. Bei einer Länge vonMetern handelt es sich bei der Lautertalbrücke um das größte und teuerste Einzelprojekt der neuen Bbei Mögglingen. Die Brücke wird auf sechs Doppelpfeilern stehen und knappMeter breit sein, um die vier Fahrbahnen plus Standstreifen aufnehmen zu können. Allein in dieses dieses Brückenbauwerk werden knapp elf Millionen Euro investiert. Die Gesamtsumme für Bau der fast sieben Kilometer langen Ortsumfahrung ist aufMillionen Euro kalkuliert. Mehr zum Stand der Dinge beim Neubau der Bam Samstag in der Rems-​Zeitung.