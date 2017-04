Schwäbisch Gmünd | Freitag, 28. April 2017 Freitag, 28. April 2017

Salvator-​Jubiläum: Ausstellung in der sanierten Kapellenbühne

Galerie (16 Bilder)

Fotos: hs

Teils bislang noch nie öffentlich präsentierte Dokumente und Funde zur 400 -​jährigen Geschichte der Wallfahrtsstätte St. Salvator wurden zu einer Ausstellung zusammengetragen. Sie wird am Freitag, 28 . April, im neugeschaffenen Dokumentationsraum (Kapellenbühne) eröffnet.

Mit wie viel Liebe und Leidenschaft auch dieser weitere Veranstaltungshöhepunkt zum Jubiläumsjahr organisiert ist, wurde am Donnerstag beim Pressegespräch mit Präsentation der grundlegend sanierten Kapellenbühne deutlich. Erneut hatten bei diesem Projekt der Salvator-​Freundeskreis seine rastlose und fleißige Hand im Spiel. Dies in enger Kooperation mit der Münsterbauhütte, Handwerkerfirmen und Restauratoren. Die Ausstellung, die im Salvator-​Jubiläumssommer samstags vonbisUhr und sonntagsbisgeöffnet ist, wurde gestaltet von Dr. Monika Bossen, Leiterin des Museums im Prediger. Nähere Einzelheiten zum Sanierungs– und Ausstellungprojekt am Freitag in der Rems-​Zeitung.