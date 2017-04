Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 05. April 2017 Mittwoch, 05. April 2017

Auf Jubiläumstour: Ökomobile machen Station in Gmünd

Galerie (2 Bilder)

Fotos: nb

Seit 30 Jahren sind sie als rollende Naturschutzlabore in Baden-​Württemberg unterwegs. Wie wichtig sie sind, die Ökomobile, das zeigte sich auch am Mittwochvormittag wieder, als Station im Gmünder Rotenbachtal gemacht wurde. Einen Vormittag lang wurden 96 Schüler der Stauferschule zu kleinen Forschern.

Wichtige Stunden, die auch dem Naturschutz zugute kommen. „Je besser man die Natur kennt, desto eher ist man bereit, sie zu schützen“, meinte Regierungspräsident Wolfgang Reimer, der am Mittwoch ebenfalls ins Rotenbachtal kam. Was die Schüler alles im Rotenbach entdeckten und anschließend im Ökomobil erforschten, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.