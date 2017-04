Ostalb | Mittwoch, 05. April 2017 Mittwoch, 05. April 2017

Imagekampagne der Ostalbbauern

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Die Botschaft auf dem Banner ist eindeutig, der Grund für die kreisweite Imagekampagne ein ernster. Die Landwirte im Ostalbkreis wollen transparenter werden und ein noch größeres Interesse wecken an Lebensmitteln aus der Region. Den Bannern folgen weitere Aktionen.

29

Für alle Autofahrer auf der Bzwischen Gmünd und Hussenhofen ist ersichtlich, welche Botschaft die Ostalbbauern haben. „Wir ackern für Sie!“ ist auf dem Banner zu lesen; ebenso: „Wir machen Lebensmittel aus der Region.“ Was es mit der Botschaft auf sich hat, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.