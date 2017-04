Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 05. April 2017 Mittwoch, 05. April 2017

„Ums Stöckle“: Umstrittenes Verkehrskonzept kommt ohne Testlauf

Foto: Heino Schütte

Bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen hat der Gemeinderat am Mittwoch für die Realsierung des Verkehrskonzepts „Ums Stöckle“ gestimmt. Allgemein war jedoch in den Fraktionen das Bedauern zu hören, dass erhebliche zeitliche und finanzielle Faktoren gegen eine ursprünglich geplante Testphase sprechen.

Wie wiederholt dargestellt und seit Monaten heiß diskutiert, versprechen sich Stadtverwaltung und die Mehrheit des Gemeinderats Verbesserungen des Verkehrsflusses, wenn mit Einbahnstraßenregelungen und Umbaumaßnahmen das Viereck Klösterlestraße, Sebaldstraße, Sebaldplatz und Zeiselbergstraße (auf unserem Luftbild im linken Bereich zu sehen) sozusagen in einen riesigen Kreisverkehr verwandelt werden. OB Richard Arnold verwies zwar auf insgesamt acht Bürgergespräche mit einer wachsenden Tendenz zur Zustimmung. Dennoch zeigen viele Reaktionen auch aus der Leserschaft der Rems-​Zeitung, dass diese einschneidenden Veränderungen des Verkehrablaufs in der südlichen Kernsstadt weiterhin umstritten sind. Befürchtet wird, dass „Ums Stöckle“ lediglich eine Verlagerung der Staus bringe. Die teils leidenschaftlichen Stellungnahmen der Gemeinderatsfraktionen und auch ein RZ-​Kommentar zum Thema am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.