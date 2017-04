Ostalb | Mittwoch, 05. April 2017 Mittwoch, 05. April 2017

Waldhausen: Lösung für Wasserproblem auf dem Friedhof

Galerie (2 Bilder)

Auf dem Friedhof in Waldhausen gibt es ein Wasserproblem. Eine engagierte Bürgerin nahm sich des Themas an und nun ist eine Lösung in Sicht.

Wer auf dem Friedhof in Waldhausen seine Bepflanzung angießen will steht derzeit noch vor einem Problem. Die Wasserleitung ist aufgrund der frostigen Nächte noch nicht wieder geöffnet und eine Möglichkeit auch in den kälteren Monaten an Wasser zu kommen gibt es noch nicht. Wie es jetzt gelingt, diese Situation zu beseitigen, steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.