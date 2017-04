Ostalb | Donnerstag, 06. April 2017 Donnerstag, 06. April 2017

Ditib-​Moschee: Aufnahme in den Kreisjugendring mit Vorbehalt

Bei der Mitgliederversammlung des Kreisjugendrings wurde über die Aufnahme der Jugendgruppen aus den türkisch-​islamischen Ditib-​Moscheen im Ostalkreis diskutiert. Hintergrund waren die aktuellen politischen Vorgänge in der Türkei.

Nein, es gehe hier wirklich nicht persönlich um die Jugendlichen aus den Moscheen im Ostalbkreis. Dies betonte Dieter Popp bei der Mitgliederversammlung des Kreisjugendrings im Saal der Gmünder Feuerwehr. „Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich das als Chance für eine bessere Integration sehen soll, oder aber als ein falsches politisches Zeichen. Schließlich stehen die Ditib-​Moscheen unter der direkten Aufsicht der türkischen Regierung.“ Was die türkische Jugend dazu sagte und was sonst noch in der Versammlung besprochen wurde, steht in der Rems-​Zeitung vom. April!