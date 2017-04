Ostalb | Donnerstag, 06. April 2017 Donnerstag, 06. April 2017

Frühlingserwachen in Heubach

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Die Heubacher Einzelhändler laden am 8 . und 9 . April beim „Frühlingserwachen in Heubach“ zu einem Rundgang in der Stadt unter dem Rosenstein mit dem Motto „Primeln Sie mit“ ein. Mit neuen Ideen starten die Heubacher Einzelhändler in das verkaufsoffene Wochenende.

Am verkaufsoffenen Sonntag (vonbisUhr) präsentiert sich auf dem Marktplatz ein großes Meer von Primeln in allen Frühlingsfarben. Mehr über die abwechslungsreiche Veranstaltung unter dem Rosenstein lesen Sie in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung am. April.