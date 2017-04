Sport | Donnerstag, 06. April 2017 Donnerstag, 06. April 2017

Fußball-​Talente des Jahrgangs 2006 bei der Sichtung in Böbingen entdeckt

Foto: pr

Der Startschuss für eine flächendeckende Talentsichtung des älteren E-​Junioren/​innen-​Jahrgangs erfolgte im Bezirk Kocher/​Rems am zurückliegenden Wochenende in Böbingen. Bei gutem Fußball Wetter kam 81 Talente aus über 20 Vereinen auf das Sportgelände des TSV Böbingen.

Mit Hilfe eines Vier-​gegen-​Vier-​Turniers wurde nach den besten Fußballerinnen und Fußballern des Jahrgangs 2006 in unserer Region gesichtet. Die Stützpunkttrainer des DFB Stützpunkts Böbingen mussten schon genau hinschauen, um letztlich die Besten der Besten herauszufiltern. Auf zahlreichen Kleinspielfeldern gab es ein buntes Treiben zu bestaunen. Es wurde gekickt was das Zeug hält. Individuelle Klasse, aber auch Spielverständnis im Zusammenspiel mit Spielern anderer Vereine waren gefragt, spielten alle Teilnehmer nämlich nicht in üblicher Vereinsmannschaftsbesetzung. Die Torspieler wurden in einer extra Station auf ihre Qualitäten geprüft und bekamen gleich den ein oder anderen fachkundigen Rat für ihre Position.

