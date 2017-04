Ostalb | Donnerstag, 06. April 2017 Donnerstag, 06. April 2017

Leistungsschau in Mutlangen

Galerie (1 Bild)

Foto: smm

Der Handels– und Gewerbeverein Mutlangen veranstaltet am Samstag und Sonntag, 8 . und 9 . April, seine siebte Leistungsschau. Neu ist in diesem Jahr, dass sich die Teilnehmer nicht nur im Mutlanger Forum präsentieren.

29

22

7

Im Mutlanger Forum werden sich am Wochenende insgesamtBetriebe und Institutionen vorstellen, außerhalb des Forums sind es. Warum es sich lohnt, die Mutlanger Leistungsschau zu besuchen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. April. Hier finden Sie auch die Teilnehmer– beziehungsweise Aussteller-​Pläne.