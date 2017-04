Ostalb | Donnerstag, 06. April 2017 Donnerstag, 06. April 2017

Tanzsportzentrum Mutlangen: Ärger über unerwünschte Zaungäste

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

„Zu einer Tanzschule gehört auch ein gepflegtes Ambiente“, machten Tanja und Alexander Disam im Gespräch mit der Rems-​Zeitung deutlich. Deshalb bereiten dem Tanzsportzentrum in Mutlangen derzeit jugendliche „Zaungäste“ Sorgen, die vor der Tür herum lungern, Gäste belästigen und Müll hinterlassen.

Zerbrochene Flaschen und anderer Müll auf dem Parkplatz vor dem Haus seien ein echtes Ärgernis. Und es sei nicht zu tolerieren, wenn Gäste auf dem Weg zur Tanzschule oder beim Heimgehen von Betrunkenen angepöbelt werden. Leider ist dies laut Disam in diesem Frühjahr verstärkt vorgekommen. Was die Gründe für diese Veränderung betrifft und was die Inhaber des Tanzsportzentrums dagegen unternehmen, kann man in der Freitag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung lesen.