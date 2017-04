Sport | Donnerstag, 06. April 2017 Donnerstag, 06. April 2017

TSV Alfdorf/​Lorch muss zu Hause siegen

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Am Samstag um 20 Uhr ist zum letzten Heimspiel des TSV Alfdorf/​Lorch in der Württembergliga der SKV Oberstenfeld zu Gast in der Alfdorfer Sporthalle. Es gibt freien Eintritt, um das Ziel Klassenerhalt zu packen.

7

Gegen Oberstenfeld gilt es also, die direkte Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. So sieht es auch Wieczorek: „Die Situation ist unglaublich schwierig, aber es hilft nichts, ohne Sieg gehen wir in die Relegation oder im schlimmsten Fall direkt runter, sofern Mundelsheim ihre verbleibenden drei Spiele gewinnt“. Ein Sieg würde also zumindest den Relegationsplatz fixieren.Mehr in der RZ am. April.