Ostalb | Donnerstag, 06. April 2017 Donnerstag, 06. April 2017

Windkraft: Gute Erträge im „Büttenbuch“ — Weitere Anlagen bei Horn?

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Vor einem Jahr wurde der Windpark „Büttenbuch“ zwischen Göggingen und Eschach in Betrieb genommen. Nun liegen konkrete Zahlen über den Ertrag der drei Anlagen vor. „Wir liegen fünf Prozent über den Prognosen“, erklärte W.I.N.D.-Geschäftsführer Alexander Wiethüchter.

6

Ist die Stromausbeute wirklich groß genug, um im Hinblick auf die Energiewende den Eingriff in das Landschaftsbild zu rechtfertigen? Dies war die Kernfrage, die nicht zuletzt von einer Bürgeriniative, aber auch von den Gemeinderäten in Eschach und Göggingen gestellt wurde. Wieviel Strom aktuell produziert wird und wie es mit den Plänen für die „Glockenäcker“ aussieht, steht in der Rems-​Zeitung vom. April!