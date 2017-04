Ostalb | Freitag, 07. April 2017 Freitag, 07. April 2017

Gewerbefrühling in Waldstetten

Auch Modenschauen werden zu bewundern sein. Foto: Friedrich Kopper

Am Sonntag, 9 . April, veranstaltet der Handels– und Gewerbeverein Waldstetten/​Wißgoldingen, zusammen mit der Gemeinde und rund 40 teilnehmenden Gewerbe– und Handelsbetrieben den „Gewerbefrühling unterm Stuifen“.

In der Hauptsache wird sich der Gewerbefrühling, der in der Zeit vonbisUhr stattfindet, in den Gewerbegebieten Galgenäcker und Fehläcker abspielen. Bürgermeister Rembold meinte hierzu, es sei unter anderem eine ideale Plattform für Ausbildungsbetriebe, um sich zu präsentieren und um für Nachwuchs zu werben. Begleitet wird der Gewerbefrühling von einem verkaufsoffenen Sonntag vieler Waldstetter Geschäfte in der Zeit vonbisUhr. Warum es sich am Sonntag lohnt, Waldstetten einen Besuch abzustatten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. April.