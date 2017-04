Sport | Freitag, 07. April 2017 Freitag, 07. April 2017

Gewichtheber Marius Oechsle hat mit persönlicher Bestleistung den Sprung ins DM-​Finale erreicht

Marius Oechsle hat es geschafft. Der Gewichtheber, der beim SGV Oberböbingen bekannt wurde, steht mit der Bundesligatruppe des SV Obrigheim im Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft am 22 . April in Speyer. „Im Stoßen habe ich mit 164 kg eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt“, sagt Oechsle.

„Ich freue mich sehr über den Einzug ins Finale. Ich habe endlich die magischen 7 Relativpunkte geknackt und mit 164 kg im Stoßen eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt. Ich hoffe, dass ich beim Finale in Speyer noch eine Schippe drauflegen kann. Wir müssen gegen den Top-​Favoriten AV Speyer und erneut den Berliner TSC in einem Dreikampf antreten. Unser Ziel ist die deutsche Vizemeisterschaft, da Speyer an einem normalen Tag ohne Ausrutscher die beste Mannschaft hat", erklärt Marius Oechsle.