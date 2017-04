Ostalb | Freitag, 07. April 2017 Freitag, 07. April 2017

HGV-​Leistungsschau: Spiegelbild Mutlangens

„Am Samstag und Sonntag strömt alles nach Mutlangen“, packte Landrat Klaus Pavel das Finale seiner Rede in ein Kompliment, „eine Gemeinde mit Weitblick, mit 51 Unternehmen bei einer Leistungsschau und sowieso schön.“

In Mutlangen dreht sich alles um die siebte Leistungsschau, veranstaltet vom örtlichen Handels– und Gewerbeverein im Mutlanger Forum und – Novum – in den Mitgliedsbetrieben selbst. „Gemeinsam mehr bewegen“ ist das Motto, das der HGV unter seinem Vorsitzenden Martin Nitsche-​Stütz gewählt hat für den Wirtschaftsraum der Gemeinde: Guter Service, Beratung, kurze Wege und die unmittelbare Nachbarschaft, das habe man hier zu bieten und das unterscheide Mutlangen von Verhältnissen, wie man sie in der City findet, sagte der HGV-​Vorsitzende beim Eröffnungsabend für die Mitglieder und geladenen Gäste im Forum. Die Schau zeige die Leistungen der HGV-​Mitglieder und gebe Impulse für die Gemeinde.Bürgermeisterin Stephanie Eßwein dankte den Veranstaltern und Teilnehmern für deren Engagement und bezeichnete die Leistungsschau als Spiegelbild der Gemeinde. Mehr in der RZ vom. April.