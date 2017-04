Schwäbisch Gmünd | Freitag, 07. April 2017 Freitag, 07. April 2017

Landschaftspark: Rodelhügel anstelle der Silagen

An Ideen für den ehemaligen Laga-​Eingang im Landschaftspark mangelte es nicht. Finanzierbar waren die Vorschläge jedoch alle nicht. Für Begeisterung sorgte am Freitagabend im Wetzgauer Ortschaftsrat nun der Vorschlag, dort, wo sich derzeit noch die Silagen und der ehemalige Ententeich befinden, einen Rodelhügel zu installieren.

Präsentiert wurde dieser ganz neue Gedanke von Matthias Rothaupt vom städtischen Amt für Garten– und Friedhofswesen. Die Silagen und der ehemalige Gartenschau-​Ententeich daneben könnten, so erklärte er, kostenneutral abgebrochen werden. Wie genau der Rodelhügel aussehen soll und warum er auch im Sommer einen durchaus attraktiven Bereich des Landschaftsparkes bilden könnte, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.