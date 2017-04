Schwäbisch Gmünd | Freitag, 07. April 2017 Freitag, 07. April 2017

Löwenbrunnen: Sanieren heißt nicht Renovieren!

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Sanieren heißt nicht renovieren! Dies stellte Restaurator Christoph Schairer in Bezug auf den Löwenbrunnen klar. Und er erläuterte, dass dieses Problem keineswegs mit ein paar Dosen Farbe zu lösen ist.

100

000

8

Die Ziegelsteine hinter den Metallplatten müssen zeitaufwändig in Handarbeit abgetragen und frisch vermauert werden. Auch ein Abstrahlen der angerosteten Platten verbietet sich aus Gründen des Denkmalschutzes. Daher summieren sich die Kosten auf fastEuro. Zum Teil soll dies durch Spenden finanziert werden. Wie sich die Bürgerstiftung und der Arbeitskreis Alt-​Gmünd das vorstellen und was die Jugendkunstschule mit dem Löwenbrunnen zu tun hat, steht am. April in der Rems-​Zeitung!