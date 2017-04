Sport | Samstag, 08. April 2017 Samstag, 08. April 2017

Bettringer Johannes Großkopf startet beim Boston-​Marathon

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Ob es in Boston Ostereier gibt, weiß Johannes Großkopf nicht. Der Bettringer Läufer des Sparda-​Team Rechberghausen hat am Ostermontag, 17 . April, aber auch eine anderes Ziel, als sich auf die Eiersuche zu machen. „Ich möchte beim Boston-​Marathon unter zwei Stunden und 40 Minuten laufen“, sagt Großkopf.

30

2

43

41

3

05

8

Seit einigen Jahren gehört Johannes Großkopf nicht nur im Ostalbkreis zu den besten und schnellsten Läufern über seine Lieblingsstrecke, die Zehn-​Kilometer-​Strecke. Zu seinem. Geburtstag überlegte sich seine Familie, insbesondere Johannes Mutter, was man ihrem Sohn schenken könnte. „Eine damalige Austauschschülerin, die bei meiner Mama wohnte, kam aus Boston. Und es reifte die Idee, ob ich nicht beim Boston-​Marathon mitmachen möchte. Und nun ist es am Ostermontag in diesem Jahr soweit, ich darf mein Geschenk auspacken und den Boston-​Marathon laufen“, erzählt Johannes Großkopf.Um bei einem der fünf größten und beliebtesten Marathon-​Läufen mitzumachen, muss man sich entweder einer Organisation anschließen und viele Termine außerhalb des Sports wahrnehmen, oder sich als Einzelsportler über die Zeit qualifizieren. Und schon bei seinem zweiten Marathon in Bottwartal lief der BettringerStunden und hatte die Qualifikationszeit für den Boston-​Marathon locker erreicht. „Man mussStunden laufen, um beim Boston-​Marathon mitmachen zu dürfen. Ich habe mich angemeldet und bin nun sogar unter den Top-​Läufern dabei, wobei natürlich vor mir die komplette Riege der Profis starten wird“, äußert sich Großkopf.Mehr in der RZ am. April.