Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 09. April 2017

40 Jahre Arbeitskreis Kultur

Der Prediger ist das Herz der Kultur in Gmünd, und er bleibt noch immer ihre Baustelle. Das Kulturzentrum spielte beim Festakt zum 40 -​jährigen Bestehen des Arbeitskreises Kultur eine tragende Rolle – als Schauplatz, aber auch als der Ort, wo Kunst und Können artikuliert werden.

Dem Anlass gemäße Ansprachen gab es bei der Matinée, mehr Raum noch wurde performativ und musikalisch dem gegeben, wozu der Arbeitskreis Kultur besteht: für Musik, Theater, Kunst, für die Künste generell. Die kleine, aber exquisite Blütenlese der Auftritte zeigte es, und wie im Fall der Sandmalerei-​, Percussion– und Tanz-​Performance von Sandtogether sagen Bilder mehr als Worte. Kultur und die Künste sprechen das Herz an, sie sind zugleich ein Appell an die Begeisterungsfähigkeit für Größeres. Mehr in der RZ vom. April.