Ostalb | Sonntag, 09. April 2017 Sonntag, 09. April 2017

Mutlangen: Leistungsschau des HGV ein großer Erfolg

Galerie (3 Bilder)

Fotos: gbr

Das Mutlanger Forum würde gar nicht ausreichen, wenn man dort allen örtlichen Firmen eine Plattform bieten wollte. So fand die Leistungsschau über den ganzen Ort verteilt statt.

„Es war ein Schuss ins Blaue“, beschrieb der Vorsitzende des Mutlanger Handels– und Gewerbevereins die Idee, eine Gewerbeschau nicht nur in der Halle, sondern zusätzlich auch dezentral in den Firmenräumen zuveranstalten. Die Bilanz am Abend war dann eindeutig: Dieser Schuss ins Blaue war einVolltreffer! Wer mehr darüber wissen möchte, sollte einen Blick in die Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung werfen!