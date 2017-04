Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 09. April 2017 Sonntag, 09. April 2017

Palmsonntag: Beginn der Karwoche gefeiert

Galerie (1 Bild)

Foto: msi

Schon von weitem war zu erkennen, wer am frühen Sonntagmorgen gen Heilig-​Kreuz-​Münster strebte. Denn die meisten Besucherinnen und Besucher der Eucharistiefeier mit Palmprozession trugen am Palmsonntag kleine, selbstgebastelte Palmbüschel mit sich.

Buchsbaum und Weidenkätzchenbüschel ersetzen in unseren Gefilden die Palmen und verbreiteten mit bunten, kunstvoll verzierten Eiern oder eingebundenen Kreuzen vorösterliche Stimmung. Vom Palmsonntag, der die Karwoche einläutet, berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe. Auch in Heubach war die RZ vor Ort.