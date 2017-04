Ostalb | Sonntag, 09. April 2017 Sonntag, 09. April 2017

Waldstetten: Firmen präsentieren sich beim Gewerbefrühling

Galerie (3 Bilder)

Fotos: gn

Beim Waldstetter „Gewerbefrühling unterm Stuifen“ konnten sich die Veranstalter nicht nur über das schöne Wetter, sondern auch über einen großem Besucherandrang freuen.

40

Zur Veranstaltung hatte der Handels– und Gewerbeverein Waldstetten/​Wißgoldingen am Sonntag die Bevölkerung eingeladen. Dabei präsentierten sich rundörtliche Teilnehmer aus Handel– und Gewerbe, Handwerksbetriebe und Dienstleister – überwiegend im Gewerbegebiet Fehl– und Galgenäcker. Was dabei so alles geboten wurde, steht in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung!