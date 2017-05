Ostalb | Montag, 01. Mai 2017 Montag, 01. Mai 2017

1 . Mai: Kundgebung, Feste und Scherze im Raum Schwäbisch Gmünd

Fotos: gn, en, rui, bha, kst, gbr

Der erste Mai hat viele Gesichter: Während die Gewerkschaften den „Tag der Arbeit“ mit Kundgebungen gestalten, wird im ländlichen Raum der Wonnemonat mit geschmückten Bäumen begrüßt. Fröhliche Feste, Wanderungen und zu nächtlicher Stunde inszenierte Scherze gehören auch dazu.

Die Maikundgebung fand angesichts des schlechten Wetters im Refektorium des Prediger statt, wo DGB und Mitgliedsgewerkschaften für Miteinander, gegen Hass und

Menschenfeindlichkeit gegenüber Geflüchteten, gegen die Spaltung des Arbeitsmarktes in eine Zwei-​Klassen-​Gesellschaft und für mehr Investitionen in die Infrastruktur aufriefen.

Erfreulicherweise hielten sich die lediglich auf Zerstörung ausgerichteten „Scherze“ in Grenzen, während die „Nachtschwärmer“ im Gegenzug mit kreativen Ideen für Heiterkeit sorgten.



Berichte über die einzelnen Veranstaltungen am 30. April und am 1. Mai findet man in der Rems-​Zeitung vom 2. Mai!