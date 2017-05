Schwäbisch Gmünd | Montag, 01. Mai 2017 Montag, 01. Mai 2017

Alfons Wenger feiert diamantenes Priesterjubiläum

Galerie (6 Bilder)

Fotos: D. Wörner

Mit einem Danklied begann der Festgottesdienst zum diamantenen Priesterjubiläum von Pfarrer Alfons Wenger im Heilig-​Kreuz-​Münster in Schwäbisch Gmünd und damit an dem Ort, der für ihn verbunden scheint mit einer Anziehungskraft, die gleichermaßen Kraftquelle ist.

Münsterpfarrer Kloker erinnerte in seiner Begrüßung an die Weihe zum Priester am 6. April 1957 durch Bischof Carl Joseph Leiprecht im Dom zu Rottenburg, gemeinsam mit Kardinal Walter Kasper, der Alfons Wengert ein Freund geworden sei und er zitierte Kardinal Kasper: „Die Leidenschaft für die Sache Jesu macht den Priester zum Theologen, der sich der Aufgabe stelle Licht, Leben und Freude in das Dunkel vieler Menschen zu bringen.“

Ausführlicher Bericht am Dienstag in der Rems-​Zeitung