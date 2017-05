Ostalb | Montag, 01. Mai 2017 Montag, 01. Mai 2017

Bärlauchfest im Kloster Lorch

Galerie (3 Bilder)

Fotos: dw

Tausende von Besuchern strömten am Sonntag bei herrlichem Frühlingswetter zum 15 . Bärlauchfest rund um das Kloster Lorch und bekamen ohne Eintritt so viel geboten, dass kaum jemand ohne Erinnerung an diesen Tag nach Hause gehen konnte. Bereits auf dem Weg zur Veranstaltung sah man viele Tüten tragende Menschen, die sich Arbeit, genauer gesagt Gartenarbeit mit nach Hause nahmen.

Der Vorstand des Freundeskreis Kloster Lorch, Manfred Schramm, der die Veranstaltung mit organisiert erzählt, dass alles mit einem Zentner Bärlauch begonnen habe, gesammelt von Hans Geiger, der damals schmackhaft verarbeitet worden sei. Manfred Schramm ist überwältigt von dem Besuch an diesem sonnigen Sonntag, über 5.000 Besucher seien gekommen, so schätzt er und „Wir sind inzwischen an der Grenze der Kapazität angekommen, vor allem bezüglich der Parksituation“, gibt er zu bedenken.

Ausführlicher Bericht am Dienstag in der Rems-​Zeitung